【ニューヨーク共同】6日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比05銭円高ドル安の1ドル＝156円30〜40銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1706〜16ドル、183円07〜17銭。目立った取引材料が乏しく値動きは限られた。米雇用統計の発表を9日に控えて様子見ムードもあった。