３日、鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌1月6日】中国甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で3日、満月が柔らかな光を投げかけた。地球との距離が近く、大きく見える「スーパームーン」が砂漠の景色と共に観光客らを魅了した。３日、鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）３日、鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社