５日、接合工事が行われた古牛河特大橋。（ドローンから、水城＝新華社記者／陶亮）【新華社貴陽1月6日】中国貴州省で貴州交通投資集団が建設を請け負う安盤高速道路（安順市−盤州市）の古牛河特大橋は5日、順調に接合され、後続工事に向けて強固な基礎を築いた。同橋は安盤高速道路建設の要となるプロジェクトで、全長881.8メートル。主橋は古牛河を横断しており、谷底から橋面まで約400メートルの高さがある。５日、接合工事