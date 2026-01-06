食道にあるものが詰まり、想像を絶する激痛に襲われた女性の体験談を再現ドラマで紹介した。ある日夫が慌てて帰宅すると、妻の佳代子さんが苦しんでいた。料理中に突如胸の激しい痛みに襲われたという。佳代子さんは大急ぎでマカロニサラダを作っていたが、味見をしようとした瞬間、あるものが食道につっかえてしまった。佳代子さんは病院へ搬送され、病院に着く頃にはさらに痛みが増していた。医師はレントゲンでX線撮影を行った