ザネル・ヌドロブさんは結婚式前、ある悲劇に見舞われた。2018年4月、ジンバブエ共和国で、ザネルさんはジェイミー・フォックスさんと教会を訪れていた。2人は結婚式を挙げる教会の下見に来ていたのだ。イギリス人のジェイミーさんは2年前、ジンバブエにボランティア活動のためやってきた。そこでザネルさんと出会い、2人は恋に落ちた。結婚式を5日後に控えた日、2人は世界遺産・ビクトリアの滝を目指すカヌーツアーに参加。川を下