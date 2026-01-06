3兄弟の末っ子として生まれた怜さんは、幼稚園までは細身だった。しかし徐々にぽっちゃりさんに変わっていく。そのきっかけは給食のカレー。怜さんは、家のカレーにはゴロゴロと野菜が入っていて好きではなかった。しかし給食のカレーを食べると、野菜らしさを感じないその美味さにゾッコン。気づけばおかわりしていた。すると周りが盛り上がり、怜さんは「おかわり＝かっこいい」と思い込んでしまった。それから食べまくるように