生まれた時から可愛いぽっちゃりだった八田成雄さん。幼稚園の時に剣道を始め、「一粒の米にも万人の労苦を思いましょう」と教わった。米粒1つ残さず食べた成雄さんは、小学校6年生になる頃には身長150cm、体重64.7kgになっていた。学校帰りの定番はうどん定食に、ホットドッグ4個。帰宅後も焼肉と、丼ご飯3杯を食べていた。みんなが寝静まってからは夜ご飯3回戦。残ったご飯にケチャップとマヨネーズのオーロラソースをかけ、しゃ