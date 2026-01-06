2024年1月2日、羽田空港で日本航空516便と海上保安庁の機体が滑走路で衝突、炎上した。旅客機から乗客乗員379人全員が脱出したこの出来事は、国内外で「奇跡」と報じられた。当番組では516便に乗っていた乗客に取材を行い、再現ドラマで機内で起こっていたことを紹介した。この日、都内でカメラマンをしている中西直樹さんは、地元・札幌で妻と義理の母親、幼い二人の息子、都内で暮らす兄夫婦、札幌に住む両親と昼食を楽しんでい