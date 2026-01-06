2026年1月3日、アニメ「名探偵コナン」第1187話「エピソード“ZERO”工藤新一水族館事件」が放送され、中国のネットユーザーの間で話題になっている。1996年にテレビ放送が始まったアニメ「名探偵コナン」は、2026年に放送開始から30年を迎える。その幕開けとなる第1187話では、工藤新一（くどうしんいち）が黒ずくめの組織の薬によって江戸川（えどがわ）コナンになる少し前の出来事がリメイク版として描かれた。交際前の新一と毛