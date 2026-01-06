中国商務部は1月6日、2026年の第1号となる「日本へのデュアルユース品目の輸出管理強化に関する公告」を発表しました。日本の軍事関係機関および軍事用途向けのあらゆるデュアルユース品目の輸出を禁止するほか、日本の軍事力向上に寄与するその他の最終用途・最終ユーザー向けの輸出も禁止するということです。いかなる国家や地域の機関および個人であっても、上記規定に違反し、中華人民共和国を原産とするデュアルユース品目を