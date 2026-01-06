6日、大阪府東大阪市内の集合住宅で88歳の母親の顔を殴る暴行を加えたとして、65歳の息子が逮捕されました。犯行の翌日、母親は搬送先の病院で死亡しました。警察によりますと、6日午前6時半前、東大阪市若江本町にある集合住宅の一室で、『母親が倒れている』という趣旨で65歳の息子から消防に通報がありました。この家に住む88歳の女性が仰向けで室内で倒れているのが見つかり、病院へ搬送されましたが死亡が確認されまし