箱根駅伝で３連覇を果たした青学大・黒田朝日（４年）の弟、然（２年）が６日までにインスタグラムを更新。５区で衝撃の区間新記録を出した兄の給水を担当したことを振り返り、「来年こそは俺が青学を勝たせる！」と決意を記した。然は、兄に給水している写真を添え、「２０２５年は前期は順調だったものの、夏合宿でアキレス腱を痛め、流れを崩してしまい、三大駅伝出走の目標は叶いませんでした」と記述。「朝日とタスキを&#