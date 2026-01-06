元SKE48で、RIZINガール2026にも選出された石川花音（27）が、6日までにインスタグラムを更新。グラビアショットを披露した。石川は「ナチュラル好きな人に届け」と、“ほぼすっぴん”な薄メークで桃色のレオタード水着姿のグラビアショットをアップした。ファンからは「届きました」「『魅』な笑顔」「とても魅力な笑顔」といったコメントが寄せられた。