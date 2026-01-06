6日午後10時52分ごろ、鳥取県、島根県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は島根県東部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、鳥取県の日南町、島根県の奥出雲町です。【各地の震度詳細】■震度2□鳥取県日南町□島根県奥出雲町■震度1□鳥取県米子市