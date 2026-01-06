「timelesz」の菊池風磨（30）が、6日放送のTBS「怒りん坊将軍」（後10・00）に出演。AIの活用法について語る場面があった。スタジオで「AIの活用法」についてトークを展開する中、菊池は「コメントをどうしようとか、こういう時のコメントどうかなっていうのでAIに相談することがある」と言及。菊池とともに番組MCを務めるお笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次が「いいよね！」と同調すると、「AIとの会話から生まれること