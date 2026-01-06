元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（42）が6日、自身のインスタグラムを更新。夫で元サッカー日本代表GK本並健治氏（61）のヘルニア手術が無事に終わったことを報告した。「守護神が無事に、手術成功しました」と報告した丸山。ストーリーズでは、手術後の本並氏の写真も公開。「どんな手術でもやはり本当に心配です。私が手術した時もきっと家族はこんな気持ちだったんだろうなと、思い出しました」とつづった。