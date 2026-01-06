King & Princeの最新アルバム『STARRING』が、「オリコン週間アルバムランキング」で、初登場1位を獲得しました。初週売り上げは25.0万枚を記録。これでKing & Princeは8作連続・通算8作目の1位獲得となりました。また『STARRING』は、「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で初登場1位を獲得、そして「オリコン週間合算アルバムランキング」で通算8作目の1位を獲得しました。オリコン調べ（2026/1/5付）