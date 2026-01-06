メ～テレ（名古屋テレビ） 6日午後、愛知県飛島村の路上でパトロール中の愛知県警の白バイが停まっていた車に追突する事故がありました。 警察によりますと、6日午後2時15分ごろ、飛島村竹之郷の国道23号で、車の列の最後尾で停止していた車にパトロール中の愛知県警の白バイが追突しました。 この事故で、車の運転手の男性（60）のけがの状態は分かっていませんが、病院に運ばれていないということです