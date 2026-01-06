韓国カルチャーとファッションを発信し続けるALANDに、世界的人気を誇るNCT WISHが登場。日本オリジナルミニアルバム『WISHLIST』の発売を記念し、期間限定の店内ジャックイベントが開催されます。ビジュアル展示から体験型企画まで、ファンの心をくすぐる特別な空間が誕生。ここでしか味わえない、ときめきに満ちた時間を楽しんでみて♡ 店内がNCT WISH一色に イベント期間は2026年1月15日(木)～2月9日(月)