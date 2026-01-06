日向坂46の小坂菜緒さん（23）と藤嶌果歩さん（19）が『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（2026年2月27日公開予定）で声優に初挑戦することが発表されました。2人が声優デビューを果たすのはシリーズ累計発行部数5600万部を突破（転スラ製作委員会発表）している『転生したらスライムだった件』の劇場版最新作。小坂さんは、物語の舞台となる海底の国の巫女（みこ）に仕える侍女・ミオ役。藤嶌さんも共に侍女として