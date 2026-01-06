福岡県が運営する半導体の人材育成拠点「福岡半導体リスキリングセンター」の教材が、今年春から全国の国立高専で順次導入されることが分かった。センターは社会人対象で即戦力の育成に向けて基礎から高度な技術まで幅広く網羅している。全国各地で半導体産業の集積が進む中、若い学生にも専門的な講義を提供して技術力を底上げし、国際競争力を高める狙いだ。