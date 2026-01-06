2026年１月６日、モンテディオ山形が安部崇士（28歳）の期限付き移籍を発表。このDFの新天地は、テゲバジャーロ宮崎だ。移籍期間は今年６月30日まで。期間中は山形と対戦する全ての公式戦に出場できない。2024年に加入した山形で２シーズン続けて25試合以上出場したCBがなぜ今回の決断をしたのか。この移籍について本人は次のようにコメントしている。「一昨年は、リーグ戦は４位で終え、プレーオフでJ１を目指しました。あ