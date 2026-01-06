俳優の北川景子さん（39）が新CMに出演し、踏み出して良かった一歩や今年の抱負について明かしました。■一歩前に踏み出した経験CMの内容にちなみ、これまでに一歩前へ踏み出した経験について聞かれると｢一番大きな一歩は、17歳の時にこの業界に足を踏み入れた時ですね。元々関西の出身なので兵庫県に住んでいたんですけれども、学校を転校したり、引っ越しをして東京に。すべてを捨ててというと大げさかもしれないですけど、その