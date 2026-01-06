Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは６日、静岡・焼津文化会館で明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグの新体制発表会を開催した。今季から元日本代表の槙野智章氏（３８）が新監督に就任。会場には約９００人が詰めかけた。途中のあいさつでは「僕の役割は藤枝ＭＹＦＣを上のステージに上げること。チームを強くすること。そして藤枝の街を変えること」と力強く宣言。「それには選手やスタッフだけでなく、皆さんの力も必要です。皆さんにも新しい