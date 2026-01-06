サンディスクは1月6日、NVMe接続の内蔵SSD製品を新ブランド「SANDISK Optimus」に一新すると発表した。これまで、WD_BLACKやWD Blueで展開していたが、SANDISKブランドに刷新する。2026年上半期から販売を開始する。サンディスクのNVMe接続の内蔵SSD製品が、新ブランド「SANDISK Optimus」に一新するSANDISK Optimusシリーズのパッケージシリーズは、一般層に向けたSANDISK Optimus、ゲーミングに向けたSANDISK Optimus GX、クリエ