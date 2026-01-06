モデル・俳優の生見愛瑠さん（23）や、俳優の郄石あかりさん（23）らが、所属するエイベックス・マネジメント・エージェンシー の『2026新春晴れ着お披露目会』で晴れ着姿を披露。2026年の目標を明かしました。黒の振り袖に身を包んだ郄石さんは「2025年が多くの方に支えられてたくさんの色んな学びを得た年で、2026年は学びをもって皆様にいい物をお届けできるように精いっぱい頑張りたいと思います。本年もどうぞよ