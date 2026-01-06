ヴィッセル神戸は6日、ポルトガルのサンタクララから加入していたMFグスタボ・クリスマン(26)の期限付き移籍期間が満了し、昨季限りで退団することが決まったと発表した。クリスマンは昨年3月に加入し、J1リーグ戦9試合、ルヴァン杯2試合、天皇杯4試合に出場していた。クリスマンはクラブを通じて「私はサンタ・クララに戻りますが、神戸で経験したすべてのことに心から感謝しています。ここで過ごした時間や瞬間は、決して