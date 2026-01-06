新日本プロレスは６日、都内で会見を開き、１・４東京ドーム大会でＩＷＧＰ世界ヘビー級とＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬの２冠王者に輝いた辻陽太（３２）が出席した。ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）との決戦前から予告していたとおり、戴冠したばかりのＩＷＧＰ世界ヘビー級王座を“分解”し、前身のＩＷＧＰヘビー級王座を５年ぶりに復活させた上で、ＩＷＧＰインターコンチネンタル（ＩＣ）王座は封印する。「