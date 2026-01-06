サードウェーブは1月6日、最大50TOPSとなるIntel Core Ultra シリーズ3を搭載したノートPCを発表した。1月7日午前5時に予約販売を開始する。出荷時期は1月28日めど。14型モデル THIRDWAVE F-14PN7A／THIRDWAVE F-14PN5AIntelが1月5日（米国時間）に正式発表した、Panther Lakeの開発コード名で知られる最新プロセッサ「Core Ultra シリーズ3」を搭載したノートPC。2機種3モデルをラインナップし、価格は219,980円から。16型モデル