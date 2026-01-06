アイドルグループ「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」の元メンバーで俳優の中島裕翔（３２）が体調不良であることが６日、明らかになった。中島のインスタグラムは１か月更新されておらず、心配される。中島は主演ドラマのＷＯＷＯＷ「シリウスの反証」（全５話）の初回放送を１０日に控える。ＷＯＷＯＷドラマ公式Ｘ（旧ツイッター）が６日、更新され「シリウスの反証」のイベントを中止することを発表した。イベントは７日午後６