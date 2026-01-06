川崎がトップチーム背番号発表、「2」は福島から復帰の松長根悠仁がつける川崎フロンターレが1月5日、2026シーズンのトップチーム選手の背番号を発表した。長谷部茂利監督体制2年目のシーズンに臨む川崎。昨季はAFCチャンピオンズリーグエリートで準優勝、ルヴァンカップでベスト4になったが、J1リーグは8位に終わった。シーズン移行を迎える節目のシーズンを前に今オフはGKスベンド・ブローダーセン（←ファジアーノ岡山）、D