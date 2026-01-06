女子2回戦で指揮を執る東京医療保健大の恩塚監督（中央）＝東京・駒沢体育館バスケットボールの天皇杯、皇后杯全日本選手権（日本バスケットボール協会主催、共同通信社共催）は6日、東京・駒沢体育館などでファイナルラウンドが行われ、女子2回戦で、2連覇を狙う富士通やデンソー、トヨタ自動車、日立ハイテクなどWリーグ勢8チームが勝って準々決勝に進んだ。富士通は白鴎大に72―46で快勝。デンソーは大学王者の東京医療保健