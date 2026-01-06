「令和のミラクル東亜」再び ― 名門校の新たな挑戦「ミラクル東亜」の伝説は今も息づいているのかもしれない。高校バレーの歴史に名を刻む東亜学園。昨年、破竹の勢いでベスト4に進出し、「令和のミラクル東亜旋風」を巻き起こした彼らが、今年も春の高校バレーに3年連続41回目の出場を果たした。しかし今年の東亜学園には、単なる名門校としての期待を超えた、ある特別なドラマがある。それは、監督と選手という立場を超えた親子