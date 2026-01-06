2026年1月6日、札幌市豊平区で女性がトラックにはねられる事故がありました。女性は頭から出血するけがをして病院に搬送されました。事故があったのは札幌市豊平区西岡2条14丁目の信号機のある交差点です。1月6日午後7時ごろ目撃者から「トラックと歩行者の事故です。歩行者は意識が朦朧としていて頭部から出血しています」と110番通報がありました。警察によりますと、横断歩道を渡っていた40代女性が左折してきたトラックにはね