自動車業界5団体合同の新年賀詞交歓会が開かれ、自動車メーカートップらが業界を取り巻く問題について語りました。日本自動車工業会の佐藤会長は冒頭の挨拶で、昨今の国際情勢が及ぼす影響に対し、「このような時にこそ、日本の基幹産業として、自動車産業が役割を果たさないといけない」と述べ、業界が連携して対処していく考えを示しました。国際情勢の影響で中国工場の稼働停止などに追い込まれているホンダの三部社長は――。