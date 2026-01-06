6日に放送された日本テレビ系バラエティ番組『ザ!世界仰天ニュース』新春4時間スペシャルで、番組の新レギュラーとしてtimeleszの松島聡が加入することが発表された。(左から)松島聡、笑福亭鶴瓶松島は番組の途中、笑福亭鶴瓶の呼び込みとともにサプライズでスタジオに登場。早速「とっておきの一枚」のコーナーなどを鶴瓶と一緒に盛り上げた。収録当日は、ゲストにも完全なるサプライズで発表。さらに、ゲストが熱演する再現ドラ