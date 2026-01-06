すとぷりらが所属する「ＳＴＰＲ」の２・５次元アイドルグループ「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」が６日、都内でワンマンライブ「１ｓｔワンマンＬＩＶＥＷｅａｒｅＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ！‐１ｓｔＳｔｅｐ‐」を行った。昨年４月にデビューした７人組でこの日がツアー最終日。メンバーは「（ライブが決まってから）４か月の集大成を見せるので、目に焼き付けて帰って」（やなと）、「俺はラストスパートとい