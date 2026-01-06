俳優・藤岡弘、の次女でモデル・女優の天翔天音（２０）が、豪華な正月料理を楽しむショットを公開した。天翔は６日までに自身のインスタグラムを更新。「お正月大吉でした良い新年の出発ができそうです」と記し、カニ１杯を丸々使った一品など、豪華な料理が並んだ写真や、浴衣姿でグラスを持ったショットなどをアップした。この投稿には、「ほろ酔いですか？」「いゃ〜お美しい」「可愛くて素敵です」などのコメントが