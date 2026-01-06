６日、港珠澳大橋を行き交う車。（ドローンから、珠海＝新華社記者／〓華）【新華社広州1月6日】中国香港特別行政区と広東省珠海市、マカオ特別行政区を結ぶ港珠澳大橋で6日、2018年10月の開通以来の珠海道路口岸（通関地）経由出入境旅客数が延べ1億人を超えた。全長55キロの大橋は世界最長の海上橋であり、香港から珠海、マカオまでの所要時間を3時間から45分に短縮した。香港・マカオ居住者が自家用車で広東省へ入境できる