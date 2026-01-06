ÇÐÍ¥¤Î´Ü¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¡¢¹õÀîÁÛÌð¤µ¤ó¡Ê16¡Ë¤é¤¬6Æü¡¢¡Ø´Ü¥×¥í¡Ù¤Î¿·½ÕÌß¤Ä¤­¿·Ç¯²ñ¤ËÅÐ¾ì¡£´Ü¤µ¤ó¤¬±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î±éµ»¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹õÀî¤µ¤ó¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡Ø´Ü¥×¥í¡Ù¡£´Ü¤µ¤ó¤ò»Ï¤á¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÇµÈÂôÎ¼¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤ò±é¤¸¤¿¹õÀî¤µ¤ó¤é½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤¬¿·Ç¯²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¿À»ö¤äÌß¤Ä¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¢£´Ü¤Ò¤í¤·¤¬¹õÀîÁÛÌð¤òÀä»¿¡ÖÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×µ­¼Ô