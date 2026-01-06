日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース４時間ＳＰ」が６日に放送された。スタジオゲストで出口夏希（２４）が登場。失敗がテーマになると、「私は朝、寝坊しちゃって」と左右違う靴をはいて仕事場まで行ってしまったことを明かした。証拠写真が紹介され、「マネジャーさんに言われて気付きました」と照れ笑いし、笑福亭鶴瓶が「それまで気付かんかなかった？」と突っ込んで笑わせた。ネットでも話題となり、透明感の最強ビジュ