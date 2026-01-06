柔道男子のシドニー五輪金メダリスト・井上康生氏の妻で、モデルの東原亜希が６日、インスタグラムを更新。夫婦２ショットを添え、新年の挨拶を行った。東原は「今年もよろしくお願いします♡（遅）」と切り出し、「やっと通常モード」と記述。「年始もよく動きよく食べてあっという間に過ぎました。皆様にとっても素敵な一年になりますように」などと記した。フォロワーからは「ご家族が本当に仲良しで羨ましい」、「