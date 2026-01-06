欧州７カ国、デンマーク支持表明グリーンランド問題で トランプ米大統領がデンマーク自治領グリーンランド取得に関心を示したことに対しての反応。フランス、ドイツ、イタリア、ポーランド、スペイン、英国、デンマーク首脳が共同声明。「グリーンランドは島の人々のものだ」とした。