消費者物価指数（速報）（12月）22:00 結果0.0% 予想0.4%前回-0.2%（前月比) 結果1.8% 予想2.1%前回2.3%（前年比) 結果0.2% 予想0.5%前回-0.5%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 結果2.0% 予想2.2%前回2.6%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)