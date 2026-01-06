テレビ朝日の松岡朱里（じゅり）アナウンサーが６日に自身のＳＮＳを更新。透明感あふれる衣装ショットが話題を呼んでいる。自身のインスタグラムに「今日の東京は風が強くて冷たくてガクガクブルブルでしたそして、姉と冬休みの旅行を計画しました」とつづると、透け感のあるピンク色のロングワンピースにヒールを合わせたコーデや、首元にリボンがついた水色のブラウスに黒のパンツを合わせたコーデを披露した。この投稿