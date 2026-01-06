中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月6日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は6日の記者会見で、日本の石平（せき・へい）参院議員が中国台湾地区を訪問した上、妄言を吐いたことについて「悪人の妄言は論評に値しない」と述べた。