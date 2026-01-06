優しいはずの義母に感じる違和感の正体は？新婚の主人公・奈緒は、夫の実家に行くたびに、酒、ギャンブル、借金…絵に描いたようなダメ義父と、それに耐え忍ぶ健気な義母の話を聞いて、心を痛めます。母の日のお祝いで３人でお出かけをした日のことー。主人公は愚痴を言い続ける義母に次第に違和感を感じはじめます。そして、献身的な義母のあまりにも歪んだ愛の形に気がつくことになるのです…。「親切心」や「献身」の仮面を被っ