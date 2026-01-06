NECの最高経営責任者（CEO）を務めるウィルコ・シャイク氏が、日本代表MF佐野航大の去就について言及した。オランダメディア『Voetbal Primeur』が同氏のコメントを伝えている。現在22歳の佐野は、2023年夏にファジアーノ岡山からNECに完全移籍で加入。ここまでクラブ通算77試合出場で10ゴール8アシストを記録し、今季はリーグ戦全試合でスタメンフル出場中と、着実に評価を高めている。そんな佐野は、ステップアップの噂が