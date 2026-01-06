6日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比510円安の5万2180円と急落。日経平均株価の現物終値5万2518.08円に対しては338.08円安。出来高は5739枚となっている。 TOPIX先物期近は3513.5ポイントと前日比36.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.94ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 521