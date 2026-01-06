SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）と男性ユニット「BOYSANDMEN」の辻本達規（34）があす7日午前11時から、都内のホテルで結婚会見を開く。2人の結婚は元日付のスポニチ本紙が報道した。2014年に出会い、数年後に再会して急接近。約3年の交際を経て結婚を決めた。婚姻届は今月中に提出する予定で、関係者に結婚の報告を進めている。芸能界では最近、結婚をSNSのみで報告するケースが多い中、関係者は「2人の